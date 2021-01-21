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مأساة إنسانية.. غرق مخيمات النازحين وتشريد عشرات الآلاف في سوريا

الخميس 21/يناير/2021 - 06:46 م
غرق مخيمات النازحين
غرق مخيمات النازحين
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا يوضح غرق مخيمات النازحين وتشريد عشرات الآلاف بسوريا.

وأوضحت العربية أن درجات الحرارة تحت الصفر في مخيمات النازحين ولا يوجد أي وسائل تدفئة.

وأشارت إلي أن العواصف والفيضانات ضربت الخيام مما تسبب في تشرد العائلات، وتضرر أكثر من 1700 أسرة، وتدمير أكثر من 200 خيمة، وتعرض أكثر من 1400 خيمة للأضرار.

وقال "حسين أبو محمد"، أحد النازحين: "أحنا 800 عيلة بمخيم أم جرن كفر عروق.. غرقنا في المياه وأكثر الناس راحت نامت عند الناس بالبيوت"، متابعا: "الولاد غرقوا وما في مساعدات أبدأ والوضع سيء جدا جدا لأبعد الحدود".
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