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أخبار العالم

بيلوسي تكشف موعد تمرير حزمة بايدن لمواجهة كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 06:47 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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شيماء مصطفى
في أول مؤتمر صحفي لها منذ أن أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين، تحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عن التغييرات التي طرأت على جدول المجلس الأسبوع المقبل، مع بدء اجتماعات اللجان وعدم العودة للتصويت حتى 1 فبراير.

وقالت بيلوسي في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، إن مجلس النواب سيكون جاهزًا تمامًا لتمرير حزمة بايدن الخاصة بإجراءات احتواء كورونا، عندما يعود النواب إلى الاجتماع الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأكدت أن الرئيس جو بايدن سيوقع أوامر تنفيذية اليوم الخميس، لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي من أجل تسريع وتيرة توزيع معدات الوقاية الصحية.

وأوضحت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن ما حدث يوم 6 يناير من اقتحام لمبنى الكونجرس سبب صدمات نفسية للأمريكيين.

وأضافت بيلوسي، أنه سيتم التحقيق في تفاصيل أعمال الشغب بالكونجرس ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول، لافتة إلى أن الكونجرس سيبحث محاكمته.

وبرغم حديثها، لم تكشف بالضبط توقيت محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ، وموعد إرسال الطلب من قبل مجلس النواب.

لكنها قالت إن مجلس الشيوخ أبلغ النواب أنه مستعد الآن لاستقبال طلب محاكمة ترامب.
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