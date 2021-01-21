طارق شوقي ينشر عبر فيس بوك مقالا عن نظام التعليم الجديد

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقالا كتبه عبد العظيم هلال وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية، يشرح ببساطة نظام التعليم الجديد.









حيث جاء نص المقال الذي أعجب به الوزير وأعاد نشره على صفحته كما يلي:

طالعتنا بعض الجروبات ،وبعض صفحات التواصل الاجتماعي بهجوم ونقد من أجل النقد ومن منطلق خالف تُعرف لنظام التعليم الجديد ومهاجمة وزارة التربية والتعليم ووزيرها ؛ لذلك قررت كتابة هذا المقال لتوضيح ماذا يُقصد بنظام التعليم الجديد ؟ ، والذي أظن أن من ينقدونه لايفهمون المقصود بنظام التعليم الجديد وبخاصة غير المتخصصين في مجال تطوير التعليم .





بطريقة مبسطة نظام التعليم الجديد قائم على هدم طريقة الحفظ والإيداع التي قام عليها التعليم من سنوات طويلة ، والتي كانت تعتمد علي كمية معلومات تُحفظ وتُصب في ورقة الامتحان ثم تُنسى بعد انتهاء الامتحانات ، و سوق العمل في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم الآن ليس في حاجة للحافظ جيدا ولكن سوق العمل في حاجة للخريج الفاهم والذي يستطيع تطبيق وتنفيذ ما قام بدراسته .





اقرأ ايضا | قرارات نهائية بشأن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021





ولذا فالوزارة انتهجت سياسة التطوير لتواكب متطلبات سوق العمل. فبدأت بطلاب الصفوف الأولى لكي تبني تعليما قويا علي أساس سليم ، وبدأت تهتم بتنمية المهارات الأساسية من قراءة ،وكتابة ،وذكاء لفظي ، وذكاء رياضي منطقي .. وهذه المهارات ستكون أساسا لبناء طالب مدرك لمتطلبات الحياة وسوق العمل. وقد استخدمت الوزارة طرقا جديدة كالهجائية والقرائية والحسابية لكي تبني المهارة بشكل جيد ، بدلا من استخدام الطرق التقليدية كطريقة التلقين والحفظ كما كان يحدث في (كتاب القرية) قديما ، ولكي تتأكد الوزارة من تطور مهارات الطالب في الصفوف الأولى تعقد تقييما وليس امتحانا لمعرفة قدرات كل طالب وتحدد نوع البرنامج الذي سيسير عليه الطالب ، فكل الطلاب المتقاربين في المستوي سيأخذون برنامجا خاصا بهم حسب مستواهم مع مراعاة الفروق الفردية لكل الطلاب ، فمثلا لو طلاب مستواهم ضعيف حسب نتيجة التقييم يتم جمعهم والتدريس لهم لرفع قدراتهم خطوة خطوة .



