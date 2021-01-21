المؤسسات الدينية تدين الهجوم الانتحاري بأحد أسواق بغداد.. الأزهر: تتنافى مع الأديان والمبادئ الإنسانية.. الإفتاء: الشريعة الإسلامية ترفض الاعتداء على الآمنين

الأزهر:

الأعمال الإرهابية تستدعي تكاتف كل الفصائل والقوى العراقية

الإفتاء تطالب دول العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب









أدانت المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، الهجوم الانتحاري، باحد أسواق العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء العراقيين.





وأدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء.





وجدد الأزهر تأكيده أن هذه الأعمال الإرهابية البغيضة تتنافى وتعاليم الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، وتستدعي تكاتف كل الفصائل والقوى العراقية على اختلاف مكوناتها وطوائفها؛ لدرء خطر هذا الإرهاب اللعين، وتغليب المصلحة العليا للعراق.





وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساه للشَّعب العراقي الشقيق في ضحايا هذه العمليات الإرهابية البغيضة، سائلًا الله تعالى أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأنْ يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.





وأدان الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بشدة التفجير الانتحاري الآثم الذي وقع اليوم –الخميس- واستهدف سوقًا مكتظة بالمواطنين وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث سقط ما لا يقل عن 12 قتيلًا و20 جريحًا جراء التفجير المزدوج.





وأكد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم –الخميس- على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.





وشدد فضيلة المفتي على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.





ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.





وتقدم فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة للعراق الشقيق قيادةً وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.





وقالت السلطات العراقية إن حصيلة الضحايا وصلت إلى 28 قتيلا وأكثر من 70 جريحا.





وكان الجيش العراقي قال في وقت سابق إن ما حدث في بغداد هجوم إرهابي نفذه انتحاريين اثنين بينما كانت تلاحقهما قوات الأمن.





والمنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق باب الشيخ القريب من ساحة الطيران وسط بغداد، ويعرف عنه اكتظاظه بالكسبة وعمال المياومة، وفيه باعة جائلون يعرضون الملابس المستعلمة.



