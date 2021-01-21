تحركات ترامب بعد تنصيب بايدن .. إعلامية كويتية تكشف عن مفاجآت

كشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن سر حالة الهدوء والصمت والغموض الذي بدا عليها دونالد ترامب أمس أثناء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية .









وقالت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن دخول بايدن إلى البيت الأبيض خلفًا لـ دونالد ترامب لا يعني إنتهاء الفوضي فى الولايات المتحدة الأمريكية ولن يمر بهدوء فالأيام المقبلة تحمل العديد من المفاجآت ولاسيما بعد الحرب الطاحنة التي قادها ترامب وبايدن فى الحملة الانتخابية من أجل الوصول إلى سدة الحكم.









وحول السيناريوهات المتوقعة حسب تحليلات "الرشيد"، أشارت "، توقعت عدة سيناريوهات من بينها أن يستغل ترامب ثغرة فى القانون تعيده للمشهد الرئاسي مجددًا، لافتة فى الوقت ذاته إلى احتمال آخر بنيت تحليله على الإجراء الأخير الذي أمر به ترامب وهو حماية الضباط والقضاة والمدعين العامين وأسرهم وهو أن تحدث حملة اعتقالات واسعة تتصدرها القبض على بايدن، كنوع من قلب الطاولة على الأخير وأعوانه خصوصًا بعد تملكه عدد من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط بايدن فى تزوير الانتخابات وإحداث الفوضى التي شهدها مبنى الكونجرس.









كما أشارت إلى دور الإعلام الأمريكى برمته وضخامته وانحيازه التام لليساري بايدن مما يكشف خيوط المؤامرة التي تمت حياكتها بأيادي الماسونية الصهيونية .