مصرع لص سقط من أعلى عقار في طلخا عقب سرقته شقه بالرابع

لقى لص مصرعه إثر سقوطه من الدور التاسع باحد العقارات بمنطقة تقسيم "الكوكاكولا" بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية عقب سرقته شقه بالدور الرابع بنفس العقار.



وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة تقسيم الكوكاكولا بمدينة طلخا بالعثور على جثة شاب اثر سقوطه من الدور الاخير بأحد العقارات.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز طلخا وبالفحص تبين مصرع "باسم.ع.م" ٣٠ عاما عاطل،اثر سقوطه من الدور التاسع والأخير حيث قام، بسرقة عقار فى الدور الرابع، من خلال القفز من عقار مجاور تحت الانشاء واثناء محاولة نزوله اختل توازنه وسقط من أعلي العقار.





وعثر معه على ٤ هواتف محمولة ،ومبلغ مالى ٤٠٠٠جنيه (مسروقات)، بينما كان معه قطعة حشيش ولفافة بانجو، وقد سبق اتهامه فى ١٠ قضايا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.