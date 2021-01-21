رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من النيابة العامة السعودية لهذه الفئة

أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا شديد اللهجة حذرت فيه مشغلي وسائل النقل في المنافذ حيث حظرت عليهم الدخول الي المملكة بدون التقيد بالتعليمات الصحية المقررة في هذا الشأن.





وقرنت النيابة العامة السعودية ذلك بسلوك إجرامي يوجب المساءلة الجزائية المشددة.





وأوضحت النيابة العامة أن الجهة المختصة في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة تتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها.





وعبر تويتر ذكرت النيابة السعودية قائلة : إنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام بالإجراءات في اللائحة التنفيذية في نظام المراقبة الصحية بالمنافذ، وأن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقًا للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.













وبشان عقوبة الدخول الي المملكة دون الإجراءات الاحترازية بينت انها تتمثل في غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) ريال، وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.





وتتولى النيابة العامة التحقيق مع المتهم إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.



