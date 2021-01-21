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منوعات

شاهد.. رسالة شام الذهبي لـ ياسمين صبري في عيد ميلادها

الخميس 21/يناير/2021 - 08:15 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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محمد بدران
هنأت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة صديقتها النجمة ياسمين صبري بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت شام صورة لـ ياسمين صبري عبر خاصية ستورى على حسابها على "إنستجرام".


وكتبت شام الذهبي علي الصورة قائلة: "كل سنة وإنتى طيبة يا أجمل ياسمين بحبك أوى".


يصادف اليوم الـ 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز عن جمالها وأناقتها.

وتفضل الفنانة ياسمين صبري، ارتداء الملابس الكاجوال، والفساتين المميزة التي تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الزاهية مثل الأبيض والأحمر الذى يتناسب معها.

وتميل ياسمين صبري، إلى ترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك والماسكرا التي تبرز جمال عيونها.

وتحرص على اختيار الأكسسوارات اللافته باللون الذهبي والفضي الذى يبرز جمال ظهورها.
شاهد.. رسالة شام الذهبي لـ ياسمين صبري في عيد ميلادها
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