نائب محافظ الأقصر يتابع مشروعات مركز إسنا.. صور

أجرى محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة بمركز إسنا، برفقة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، والمهندس صبري شنقير مدير الإدارة الهندسية.
استهل نائب محافظ الأقصر جولته بتفقد مستشفى الصدر بإسنا وذلك للاطمئنان علي مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضي ، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية لهم ، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض حيث أنها ضمن مستشفيات فرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا داخل محافظة الأقصر.
كما تم تفقد الأعمال الجارية لتركيب الأرضيات على جانبي الطريق الذي يخدم مدخل المدينة من الناحية الشرقية، والجاري رصفه بداية من مدخل كمين إسنا الشرقي حتى مدخل القناطر الجديدة بطول 700 متر بعد إحلاله بالكامل ، وتم تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات، خاصة أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية، ويعد طريقًا مهمًا وحيويًا لمدخل إسنا.
استكمل نائب المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا ، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به حيث يتم تطويره بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدني الجديد.
كما تم المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة ومدى الاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين داخل إسنا.
وتفقد "عبد القادر" معبد إسنا "خنوم" واستمع لشرح مفصل من أحمد حسن مدير منطقة أثار إسنا وأرمنت حول مكونات المعبد والأعمال الجارية به.