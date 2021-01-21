نائب محافظ الأقصر يتابع مشروعات مركز إسنا.. صور

أجرى محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة بمركز إسنا، برفقة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، والمهندس صبري شنقير مدير الإدارة الهندسية.





استهل نائب محافظ الأقصر جولته بتفقد مستشفى الصدر بإسنا وذلك للاطمئنان علي مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضي ، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية لهم ، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض حيث أنها ضمن مستشفيات فرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا داخل محافظة الأقصر.





كما تم تفقد الأعمال الجارية لتركيب الأرضيات على جانبي الطريق الذي يخدم مدخل المدينة من الناحية الشرقية، والجاري رصفه بداية من مدخل كمين إسنا الشرقي حتى مدخل القناطر الجديدة بطول 700 متر بعد إحلاله بالكامل ، وتم تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات، خاصة أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية، ويعد طريقًا مهمًا وحيويًا لمدخل إسنا.





استكمل نائب المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا ، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به حيث يتم تطويره بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدني الجديد.





كما تم المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة ومدى الاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين داخل إسنا.



