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اقتصاد

خبير: الإصلاحات المصرية خلقت اقتصادا قويا قادرا على امتصاص الأزمات

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قال محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، إن مصر سبقت العالم برؤية واضحة لمواجهة الأزمات قبل حدوثها وخلقت اقتصادا قادرا على امتصاص الأزمات من خلال جملة الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها مصر.

وأضاف محمد عبد الهادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإصلاحات الاقتصادية هي من جعلت كافة المؤسسات العالمية مثل موديز وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واستاندر اند بورز واستاندر تشارترد والبنك الافريقي تشيد بالنجاح المصري.

وأشار إلى أن مصر بحلول 2030 سوف تكون من أكثر الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، نتيجة خطط للتنمية المستدامة والرؤية المستقبلية لدى القيادة السياسية.

 ولفت إلى أنه كان من المخطط أن تكون معدلات النمو خلال 2020 ( 5.5 ٪ الي 6 ٪ خلال 2021 ) ولكن وباء كورونا خفضت معدلات النمو ليس فقط في مصر ولكن في كافه دول العالم، مشيرا الى أن الدول التي لم تضع أساسا اقتصادي قوي ورؤية اقتصادية مستقبلية تأثرت جدا بأزمة وباء كورونا .


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