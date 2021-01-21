عميد تربية عين شمس: يجب ربط الجامعات بمؤسسات الإنتاج مباشرة

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تريبة جامعة عين شمس إن مشكلة التعليم ميراث ثقيل نتج عن ارتباط مفهوم تطوير التعليم في الماضي بزيادة المحتوى وإضافة نتائج البحوث العلمية الحديثة إليها باستمرار مما تسبب في تراكم معرفي هائل لايعرف الطالب لماذا يدرسه.





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وأضاف عميد كلية تربية جامعة عين شمس لـ صدي البلد: "نتذكر عندما يتم التطوير في المناهج كان يتم فيه نقل منهج الكليات للمرحلة الثانوية الذي بدوره ينقل للمرحلة الإعدادية والأخير للمرحلة الابتدائية بقليل من التبسيط وبدأ هذا الوضع في الانحسار التدريجي مع الأخذ بمعايير جودة التعليم منذ العام 2006 ورغم ذلك بدأت مشاكل جديدة تظهر في التعليم نتيجة المتغيرات المجتمعية وتلاشي الحدود الثقافية أو كادت في ظل النظام العالمي الجديد؛ والتي تمثلت في تغيير التركيبة النفسية للطالب واختلاف طموحه وتقبله للعلم الذي أصبح منفرًا أكثر منه جاذبًا بسبب التعليم المنصب على نقل المعارف والتدريب على تجاوز الامتحان بأعلى الدرجات بنظام ابتلاع المعلومات واعادتها كما هي دون ممارسة ولا تطبيق.





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