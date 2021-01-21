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محافظات

مجلس أمناء دمياط الجديدة: إزالة مكامير الفحم حافظت على صحة المواطنين

الخميس 21/يناير/2021 - 08:28 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
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زينب الزغبي
تسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطاب شكر، من المهندس علاء الدين أبو سمرة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، لجهودها المبذولة فى دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط بصفة عامة و جهودها للتصدى وإزالة مكامير الفحم المخالفة التى كانت منتشرة حول المدينة بصفة خاصة.

كما تضمن مضمون الخطاب أنه وبفضل جهود محافظ دمياط و الأجهزة الأمنية فى ملف مكامير الفحم المخالفة وسرعة تنفيذ الازالة حيالها، ساهمت وبشكل كبير فى الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين بالمدينة والقرى المجاورة لها.

الجدير بالذكر أن محافظ دمياط وجه إدارة شئون البيئة بالديوان العام والأجهزة المعنية، بشن حملات مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة مكامير الفحم المخالفة، ومصادرة الأخشاب التى يتم تشوينها بتلك المواقع، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية.
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