مجلس أمناء دمياط الجديدة: إزالة مكامير الفحم حافظت على صحة المواطنين

تسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطاب شكر، من المهندس علاء الدين أبو سمرة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، لجهودها المبذولة فى دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط بصفة عامة و جهودها للتصدى وإزالة مكامير الفحم المخالفة التى كانت منتشرة حول المدينة بصفة خاصة.





كما تضمن مضمون الخطاب أنه وبفضل جهود محافظ دمياط و الأجهزة الأمنية فى ملف مكامير الفحم المخالفة وسرعة تنفيذ الازالة حيالها، ساهمت وبشكل كبير فى الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين بالمدينة والقرى المجاورة لها.



