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ديني

خالد الجندي يرد على القائلين بعدم وجود نص صريح للحجاب في الإسلام

الخميس 21/يناير/2021 - 07:19 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله يحرم علينا أحيانا الطيبات فالرجل في الحرم مثلا يمنع من المسك ولبس المخيط والجماع مع زوجته وهذا يسمى تحريم التوازن والتربية، وهناك تحريم مؤقت مثل تحريم أثناء وقت معين، أما التحريم الدائم فمثلا تحريم الزنا أو السرقة.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية DMC، الآية رقم 31 في سورة النور نص واضح وصريح في تغطية الشعر: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، والخمار لا يقال إلا ما خالط الرأس ولا يوجد خمار على الصدر أو الكتف أو البطن أو الرجل ولا يقال الخمار إلا على الرأس وهذا لفظ يقال على الرجل والمرأة فيوجد في أحد أحاديث البخاري أن النبي يخرج علينا وقد خمر رأسه ويعني أنه يرتدي عمامة على رأسه ولذلك تقال كلمة خمرة أي غطت على العقل وهذا النص واضح أن الحجاب فرض في الإسلام.

وتابع: النص يعني أن الله ينادي على السيدات أن يطلن الطرحة التي يرتدينها على رؤوسهن لتصل إلى الجيوب بمعنى الصدر أي الآية تتكلم على الإضافة إلى الخمار وليس الخمار، وهذا رد على الذين يقولون أنه لا يوجد حجاب في الإسلام بنص واضح وكلمة الجيب تعني الفتحة في الجسم في الصدر أو في الرقبة وفي الأنف فالجيب بأي فتحة تؤدي إلى ما وراءها.

وفي بداية الحلقة قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله حرم الطيبات من العطر والعلاقات الزوجية والصيد ولبس المخيط، أثناء أداء مناسك الحج، وهذا لضبط النفس والاتزان والتهذيب والتربية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "علينا أن نتفق على أمر أن ما حرمه الله لا نوضح ولا نقول فيه سببا، فمثلا البعض يقول أنا بشرب خمر بس لا أسكر وربنا حرمها عشان بتذهب العقل وأنا عقلى بيكون حاضر نقول له هذا أمر إلهى لابد من تنفيذه دون خلق أسباب أو تلاشى الأسباب".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه أصبح اليوم هناك أشكال من الزواج ليس لها علاقة بالإسلام ، معلقًا على ما يطلق عليه مسمى «زواج التجربة».

وأضاف «الجندى»: «ولما الشخص اللى عامل الموضوع ده قال مش زواج ده عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وكلمة زواج تجربة دى من اجل الترويج والدعاية فى الإعلام، شوف عامل زواج إعلان ويقول تجربة».

وأكد أن هذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى ، ولابد من وقف هذه المهزلة، مستنكرًا : «هل المرأة تجرب؟!»، فما يطلق عليه "زواج التجربة" أصبحت اليوم أشكالا من الزواج لا علاقة للإسلام بها.
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