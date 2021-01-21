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أخبار العالم

بشروط.. الاتحاد الأوروبي يعلن الاستعداد لإقامة علاقات مع تركيا

الخميس 21/يناير/2021 - 07:13 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وتركيا
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شيماء مصطفى
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استعداده لإقامة العلاقات مع تركيا لكن بشروط.

ووفقًا لـ"العربية"، قال الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحويل أقواله لأفعال وإظهار حسن النية. 

وأوضح أنه لن يغض الطرف عن سلوك أنقرة العدائي وسيدافع عن مصالحه. 

وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا ضغطا على بعضهما البعض، اليوم الخميس، لاتخاذ خطوات ملموسة لتحسين العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بسبب الخلافات بشأن الطاقة والهجرة وانتهاكات أنقرة في مجال حقوق الإنسان.

ويهدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بفرض عقوبات اقتصادية بسبب استفزازاتها في شرق البحر المتوسط وانتهاكاته للحدود البحرية مع اليونان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن العلاقات مع تركيا في 2020 معقدة، مطالبًا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بترجمة أقوالهم إلى أفعال.
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