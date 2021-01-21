انتهى عهد البلطجة.. مصطفى بكري: أتمنى أن يكون بايدن على قدر المسئولية.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه بالأمس تم انتهاء عهد الرئيس ترامب وانتهى عهد الهيمنة والبلطجة ومحاولة فرض الأمر الواقع ، مؤكدا أنه نحن الآن أمام إدارة أمريكية جديدة برئاسة الرئيس جو بايدن.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنني أتمنى من الرئيس الأمريكي بايدن أن يكون على قدر المسئولية ويدرك أن هناك حقوقا عربية ويتوقف على التآمر على حقوق العرب والعالم بأسره.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه يجب أيضا على الإدارة الأمريكية عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدا أن ترامب نفذ مشاريع بفلسطين والجولان والعيدي من الدول العربية.



