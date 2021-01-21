ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انتهى عهد البلطجة.. مصطفى بكري: أتمنى أن يكون بايدن على قدر المسئولية.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 08:07 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه بالأمس تم انتهاء عهد الرئيس ترامب وانتهى عهد الهيمنة والبلطجة ومحاولة فرض الأمر الواقع، مؤكدا أنه نحن الآن أمام إدارة أمريكية جديدة برئاسة الرئيس جو بايدن.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنني أتمنى من الرئيس الأمريكي بايدن أن يكون على قدر المسئولية ويدرك أن هناك حقوقا عربية ويتوقف على التآمر على حقوق العرب والعالم بأسره.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه يجب أيضا على الإدارة الأمريكية عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدا أن  ترامب نفذ مشاريع بفلسطين والجولان والعيدي من الدول العربية.

وأشار بكري إلى أن ترامب عمق كراهية العالم العربي للسياسة الأمريكية متمنيا أن ينجح بايدن في تقديم صورة جديدة وجيدة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: مصر لها السيادة الكاملة ولن تسمح بالتدخل في شئونها..فيديو

بعد انتقادات واسعة.. بايدن يرد: لن نكون ولاية أوباما الثالثة

مصطفى بكري لإسرائيل: لنا ثأر واوعوا تفتكروا انكم استوليتوا على العالم العربي.. فيديو

بكري: الشعب والقيادة السياسية لن يسمحوا لأحد بالتآمر على الدولة المصرية

سيضيع في بحر الصين| تغريدات مثيرة للجدل من ضاحي خلفان بشأن بايدن

مصطفى بكري لترامب: إحنا مبناخدش فلوس من الأساس.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب زيادة حالات كورونا الحرجة.. بريطانيا تحول حافلات الركاب لسيارات إسعاف ومستشفيات متنقلة

بريطانيا تدخل على خط أزمة سد النهضة.. وهذا ما طالب به السودان

ثبّت مسنة في بيتها وواقعها جنسيًا وسرق أموالها| إحالة بلطجي العمرانية للجنايات

بعد تنصيب بايدن.. رسالة عاجلة من السعودية إلى إيران

مستشار الرئيس للصحة: شرط وحيد للتعافي من كورونا وإنهاء العزل

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة