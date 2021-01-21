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فن

رزان المغربي تخطف أنظار الجمهور بإطلالة أبيض وأسود.. شاهد

الخميس 21/يناير/2021 - 08:04 م
رزان مغربي
رزان مغربي
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محمد بدران

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت رزان المغربي في الصورة بإطلالة أنيقة، بتقنية الأبيض والأسود حيث ارتدت تيشيرت أبيض في أسود، وبـ تسريحة شعر بسطية وماكياج ناعم. 


وعلقت رزان مغربي قائلة "أنا شخص صيفي ... أحب أشعة الشمس 🌞 ... ما هو موسمك المفضل ♠ ️".

وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر وراضي بعد غيابها عن السينما 10سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

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