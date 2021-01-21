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الدلتا للأسمدة: لسنا بصدد اتخاذ قرار بتصفية الشركة والبعد البيئي أحد أسباب النقل للسويس.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 08:19 م
عبد الواحد دسوقي
عبد الواحد دسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة
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محمود محسن
أكد عبد الواحد دسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة  أن التكنولوجيا الموجودة وتعمل بها الشركة كانت منذ 40 عاما إضافة إلى أن البعد البيئي أحد أسباب نقل الشركة إلى السويس.

وأضاف دسوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن ما يثار حول تصفية الشركة غير صحيح مشيرا إلى أنه لسنا بصدد اتخاذ قرار بتصفية الشركة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة أنه لن يتضرر أحد من عمال شركة الدلتا للأسمدة مؤكدا أنه سنعمل على  توفير سكن لعمال الشركة بالسويس.

وأشار دسوقي إلى أنه سيتم إتخاذ قرار بتعويض العمال الذين سيرفضون النقل إلى السويس.
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