انفجارات تحت الأرض في بريطانيا تجبر 25 شخصًا على مغادرة وإخلاء منازلهم

تم إخلاء منازل في بلدة سوق ديفون، كينجسبريدج، بالمملكة المتحدة بعد ظهر اليوم الخميس بعد الاشتباه في تسرب غاز أو نقص في الكهرباء تسبب في انفجارات متعددة تحت الأرض.





وأعلنت الشرطة البريطانية وقوع حادث كبير حيث طلب من 25 شخصًا في كينجسبريدج المغادرة ونقل شخص واحد إلى المستشفى بعد الحادث في الساعة 11.50 صباحًا.





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وتم ترتيب مأوى مؤقت لأولئك الذين تم إجلاؤهم - حيث تم إرسال النار والشرطة والمهندسين من كل من شركات الغاز والكهرباء إلى مكان الحادث في ساوث هامس.





وانقطعت الكهرباء عن حوالي 105 عقارات في البلدة، وتحضر طواقم الإطفاء من ثلاث محطات الحادث مع بذل الجهود لجعل المنطقة آمنة.





وقال متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوال: "تم الاتصال بالشرطة الساعة 11.50 صباحًا لتقارير عن انفجارات محتملة من تسرب غاز مشتبه به أو نقص في الكهرباء قادم من تحت الطريق في شارع تشيرش ستريت، كينجسبريدج".





وتم إغلاق شارع تشيرش وتم إجلاء حوالي 25 شخصًا من العقارات في المنطقة ويتم ترتيب مأوى مؤقت.



