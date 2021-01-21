في تصنيف شنغهاي العالمي.. صيدلة الأزهر "السادس" عربيا

حصلت كلية الصيدلة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، على مركز متقدم في تصنيف شنغهاى العالمي للجامعات لعام 2020، تكليلا للجهود المبذولة من أساتذتها المخلصين.





وحصلت كلية الصيدلة جامعة الأزهر علي المركز السادس عربيا، والمركز (٣٠١-٤٠٠) عالميًا في تصنيف شنغهاى العالمي للجامعات لعام 2020.





ويعرف تصنيف شنغهاي للجامعات بالتصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات ARWU ويتم ذلك التصنيف وفق العديد من المعايير الخاصة بالتصنيف (مصدرها هو ال ISI Clarivate analytics وليس ال Scopus ) وهي على النحو التالي:

١- يتم منح ٢٠٪ من إجمالي العلامة الممنوحة لتوافر الأساتذة أو الطلبة الذين تم حصولهم على جائزة نوبل.

٢- ارتفاع نسبة النجاح لخريجي الجامعة يمنح نسبة ١٠٪ من إجمالي النسبة.

٣- الأداء الأكاديمي وكفاءة وجودة المساقات العلمية والمواد الدراسية التي تقدم من خلال الجامعة وهو يمثل نسبة ١٠٪ من الإجمالي.

٤- يحدد بناء على الباحثين في أواخر خمس سنوات بنسبة٢٠٪.

٥- يحدد وفق حجم الأبحاث العلمية والدراسات التي تم نشرها في مجلة ساينس وكذلك مجلة ناتشر نسبة ٢٠٪

٦- البحوث العلمية في المجالات العلمية ووسائل الإعلام نسبة ٢٠٪





يذكر أن هذا التصنيف الأكاديمي، هو الأكثر اعتماد بين أقرانه على المستوى العالمي إلا أنه يعتد على ترتيب أول ٥٠٠ جامعة فقط على المستوى العالمي.



