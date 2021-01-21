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الإنسانية ضد كورونا.. الفاتيكان تطلق حملة تطعيم الأشخاص من دون مأوى ضد الفيروس

الخميس 21/يناير/2021 - 07:48 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا يوضح إطلاق الفاتيكان حملة تطعيم للأشخاص دون مأوى ضد فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أنه مع تقدم برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في الفاتيكان، تلقت مجموعة أولى من حوالي 25 شخصا بدون مأوى يقيمون بشكل دائم بمرافق الرعاية والإقامة التابعة لمكتب الجمعيات الخيرية البابوية الجرعة الأولى من اللقاح ضد وباء كوفيد-19. ومن المقرر أن تتلقى مجموعات أخرى اللقاح في الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الفاتيكان بداية الشهر أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ منتصف الشهر وستستهدف بالدرجة الأولى اعتبارًا من منتصف الشهر عمال القطاع الصحي وكبار السن. وأك بيان أنه "من المحتمل أن تصل اللقاحات في الأسبوع الثاني من يناير-كانون الثاني بكميات تسمح بتغطية احتياجات الكرسي الرسولي ومدينة الفاتيكان".
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