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رياضة

موسيماني: نعيش وضعا خطيرا بسبب إهدار الفرص.. وأرفض تحميل لطفي هدفي المقاولون

الخميس 21/يناير/2021 - 07:42 م
موسيماني
موسيماني
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محمد رشاد
قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق يعيش في الوقت الحالي وضعا خطيرا بسبب إهدار الفرص، قائلًا إنه اعتمد على 3 طرق للعب من أجل الفوز، ورفض تحميل علي لطفي مسئولية هدفي المقاولون العرب.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على المقاولون 3-2: "كان يجب أن نسجل في أول ربع ساعة من المباراة وهذه القصة المعتادة للأهلي ويجب ان نعمل على تحسينها، وحدث في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي وسنحت فرص ولم تترجم لأهداف."

وتابع: "الأهلي يستمتع باللعب وهو تحت الضغط، عندما تسنح الفرص والمباراة سهلة لا نسجل، وهذا الوضع خطير للغاية لأنك عندما تحصل على الفرص التي تسهل المباراة لا تسجل.. روح الأهلي ظهرت عندما أحرزنا في الشوط الثاني وسجلنا."

وأضاف: "لم أنفعل بين شوطي المباراة كما انفعلت اليوم، وأحاول أن أكون هادئا دائمًا لكن اليوم كان يجب أن أنفعل."

وواصل: "لابد من أن أشيد بالجهاز الفني لأننا اتخذنا قرارات تبدو غريبة ولعبنا بأسلوب مختلف لكن النتائج كانت إيجابية، وفي الشوط الثاني غيرت طريقة اللعب 3 مرات، وكنا بحاجة لتعديل الخطة وقت بعد الأخر لتستمر الفاعلية."

واستطرد: "مركز أفشة تحول من مركز 10 (صانع ألعاب) إلى 8 (لاعب وسط) ولعبت بثنائي هجومي شريف ومروان، وشارك طاهر وكان له دور مؤثر في المباراة، ومن أجل الوصول للهدف الثالث لعبت بثلاثي في الخلف حمدي فتحي وأيمن أشرف وهاني، وبعد التسجيل رجعت للعب برباعي خلفي."

ودفاعا عن حارس مرمى الفريق في المباراة، قائلًا: "علي لطفي لم يكن سيئا اليوم لأننا لم ندافع بشكل جيد وبالتالي الهدفان سكنا شباكه."
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