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اقتصاد

صناعة السيارات: بدون استراتيجية واضحة لن يجرؤ المستثمر على ضخ استثمارات في القطاع

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
قال المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة السيارات والصناعات المغذية اتحاد الصناعات، إن مستقبل مصر في صناعة السيارات مرتبط بوضع و تبني استراتيجية لتصنيع السيارات، والعمل على توطين صناعة السيارات في مصر.

وأضاف رئيس شعبة السيارات، بجانب إستقطاب شركات اجنبية في مصر، ويكون بصحبتها مصنعي المكونات الأجنبية، ذلك لأن صناعات المكونات المحلية الموجودة حاليًا تمثّل قيمة مضافة حقيقية بمعدل %20 إلى 30%، كما أن زيادة النسبة أمر صعب على مستثمر مصري، لما يحتاج إليه من استثمارات ضخمة.

جاء خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القوم تحت عنوان توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030(في ظل التعايش مع جائحة كورونا).

وأكد عبد المنعم القاضي ، أنه بدون إستراتيجية واضحة لن يجرؤ أحد على ضخ الاستثمارات في سوق تغيبُ فيه الرؤية لتلك الصناعة القوية. 

وتابع :بالإضافة إلى ذلك فإن وجود مستثمرين أجانب في الصناعات المُغذية سواء كان الاستثمار بالمشاركة مع الصناع المصريين أو بإنشاء صناعات خاصة،سيعزز من فرص تطوير صناعة السيارات ويعود بالفائدة على صنّاع المكون المحلي في مصر، أما إعتماد مصانع المكونات المغذية على نفسها هو أمرٌ صعبٌ.

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