محافظ بني سويف يتابع مصابي حادث الصحراوي الشرقي بالمستشفى الجامعي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السيد بلال حبش نائب المحافظ لمتابعة مستجدات حادث التصادم الذي وقع" اليوم" على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن إصابة ووفاة 9 أشخاص ، والذين تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.





وتنفيذاُ لتكليفات المحافظ، توجه السيد بلال حبش نائب المحافظ إلى المستشفى للاطمئنان على مصابي الحادث والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص (6 سوريين ، ومواطن مصري)، وإصابة 2 آخرين (مصري وسوري) ،حيث اطمأن نائب المحافظ على الحالة الصحية للمصابين ،وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم ، حيث تم حجزهما بقسم العناية المركزة لتلقى العلاج والرعاية المطلوبة.









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وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتنسيق مع إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصاريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم والتيسير في عملية نقل المتوفين لمحال إقامتهم لدفنها ، معربا عن خالص عزائه لأسر الضحايا وبالغ حزنه للحادث الأليم الذي تعرضوا له.





وكانت غرفة العمليات بالمحافظة قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بالقرب من مصنع الأسمنت وقبل بوابة بني سويف على الطريق الصحراوي الشرقي ،والذي أسفر عن وفاة كل من: محمد عبد الله كدرو،جمعة عبد الله كدرو، عبدالله محمد عبدالله ، سلطان محمد عبدالله ، نسرين حمادين، رسول جمعة عبدالله ، وإصابة الطفلة سونيا محمد عبدالله ومواطن مصرى مجهول الهوية.