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رياضة

سيد عبد الحفيظ: نركز فى كأس العالم للأندية.. ونملك الفريق الأفضل فى مصر

الخميس 21/يناير/2021 - 07:42 م
سيد عبد الحفيظ وموسيماني
سيد عبد الحفيظ وموسيماني
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محمد رشاد
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تركيز فريقه في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فبراير المُقبل، بصورة لا إرادية.

وواجه الأهلي صعوبة بالغة في الفوز على المقاولون ضمن منافسات الجولة 9 في الدوري المصري الممتاز، وقلب تأخره بثنائية إلى فوز (3-2).

وفي تصريحات لقناة النادي الأهلي قال عبد الحفيظ :"هناك طبيعة في البشر أن يتجه تركيزهم إلى الهدف الأقوى، ولذلك نهتم حاليًا بكأس العالم للأندية بصورة لا إرادية".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي :"المونديال هو البطولة الأقوى ولذلك نتابع كل أخباره، وما يتم تداوله حول الأندية المُشاركة في البطولة، لكننا نفكر أيضًا في الواقع الحالي ومباريات الدوري، وسنتفرغ له تمامًا بعد رحلة المونديال".

وعن مواجهة المقاولون قال عبد الحفيظ :"أخبرنا اللاعبين بين شوطي المباراة بأننا الأفضل وسنحصل على ما نريد عند التحلي بالهدوء فقط والبُعد عن التوتر في الملعب".

وأردف مدير الكرة بالقلعة الحمراء :"هذه كرة القدم، أقول أنها دائمًا مثل الدنيا، في لحظة تكون تحت السيطرة ثم تتحول الأمور وتنقلب عليك، وهذا ما حدث في الشوط الأول".

وأنهى عبد الحفيظ :"الآن نغلق صفحة المقاولون تمامًا ونركز في مباراة بيراميدز المهمة في مشوارنا بالدوري، ونثق في كل لاعب يرتدي قميص الأهلي، والأهم أيضًا أن يثق كل لاعب في قدراته".
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