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رياضة

مدرب الأهلي: البدلاء حققوا ريمونتادا عالمية أمام المقاولون

الخميس 21/يناير/2021 - 07:45 م
قصمان وسيد وموسيماني
قصمان وسيد وموسيماني ومختار مختار
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عمرو ابوبكر
أكد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي صعوبة مباراة فريقه التي خاضها أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.

وأضاف قمصان خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، صعوبتها أننا كنا متأخرين وكان لنا أفضلية في الشوط الثاني، والتغييرات كان لها تأثيرًا إيجابيًا".

تابع: "أتيحت لنا أكثر من فرصة في الشوط الأول عن طريق بواليا، والعودة كانت كبيرة في الشوط الثاني وتدل على شخصية اللاعبين وأنهم مدركون ماذا يعني أن تلعب بقميص الأهلي وتقاتل لأخر وقت".

وواصل: "موسيماني لديه ثقة في كل المتواجدين والبدلاء استطاعوا صناعة الفارق، وتحدث بين الشوطين أن البدلاء سيكون لهم تأثير في نتيجة المباراة وبالفعل قدموا مردودًا جيدًا".

استكمل: "المدرب كان لديه ثقة في الفوز، ولكن التوفيق مهم، ونمتلك أسباب أن نتعب ونتجهد".
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