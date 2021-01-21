مسئول سابق بالدلتا للأسمدة: وزير قطاع الأعمال يقف وراء نقل الشركة.. فيديو

أكد عبدالله همام رئيس القطاعات الإدارية والمعلومات السابق بشركة الدلتا للأسمدة أنه لم يحدث أي زحف عمراني على الشركة خلال الأربعين سنة الماضية.









وأضاف همام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الشركة لم تسبب أي تلوث للبيئة خلال تاريخ عملها منذ نشأتها حتى الأن.









وتابع رئيس القطاعات الإدارية والمعلومات السابق بشركة الدلتا للأسمدة أن هناك خطة اعتمدتها الجمعية العمومية لتطوير الشركة في موقعها الحالي، مؤكدا أن وزير قطاع الأعمال هو من يقف وراء نقل الشركة إلى السويس.







