ميدو معلقا على أداء حارس الأهلي: تخفيض عقوبة الشناوي لـ"نص ماتش"





وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : بعد اداء علي لطفي في الشوط الاول انباء عن تخفيض عقوبة الشناوي لنص ماتش"





حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيف المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2.





وكان اتحاد الكرة أعلن تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات و ذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب .

سخر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق من أداء علي لطفي حارس مرمي النادي الأهلي خلال مباراة الفريق امام فريق المقاولون العرب ضمن منافسات جولة الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز .