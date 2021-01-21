تعاون مصري إفريقي في مجالات الاتصالات .. تفاصيل

استقبل المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA" والذي يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، التهنئة للسكرتير العام على تعيينه في هذا المنصب الهام، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وتقديم كافة سبل الدعم لمساعدة السكرتارية على تحقيق أهداف الاتفاقية.

وأشار محفوظ إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أول القطاعات التي قامت بتقديم جداول الالتزامات الخاصة بتحرير خدمات الاتصالات وخدمات الكمبيوتر وخدمات البريد السريع، وذلك من أجل تحفيز الدول للدخول في الاتفاقية ومساعدتهم في تنفيذ الالتزامات بما يعزز من فرص زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية في مجال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أكد وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تفعيل الاتفاقية سيوفر فرصا غير مسبوقة لتعزيز نمو اقتصادات القارة وتنمية مساهمة القارة الأفريقية في التجارة العالمية، مشيرًا إلى الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.

وأضاف أن التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية تأتي ضمن أولويات الاتفاقية وتأتي على رأس أجندة المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستنطلق في يوليو القادم، وأوضح أن الخدمات الرقمية ستلعب دورًا هامًا في تسهيل الإجراءات والتواصل من خلال خلق منصات رقمية تعمل على تعزيز التجارة البينية وتكامل الأسواق، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون للتوصل إلى صياغات مشتركة للتشريعات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء.