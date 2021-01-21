الصحة: لم يتم تطعيم الفئات الأولى المستحقة للقاح كورونا حتى الآن

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن مصر في انتظار استلام الشحنة الثانية للقاح فيروس كورونا، سينوفارم الصيني.





وأكد المصدر، في تصريحات لصدي البلد أن توزيع اللقاح سيتم فور الانتهاء من تجهز الشحنة الثانية من الفيروس، بالإضافة الانتهاء من تجهيز مراكز توزيع اللقاح على مستوى الجمهورية.





واوضح المصدر، ان موقع تسجيل لقاح كورونا جاهز ومجرب، وسيتم إطلاقه نهاية شهر يناير الجاري.





وأضاف، أنه حتى الآن لم يتم تطعيم أي من الفرق الطبية أو أصحاب الامراض المزمنة بلقاح كورونا.





واكد: أن التطعيم اختياري وغير اجبارى وسيتم حصر كافة الاحتياجات للفرق الطبية بطريقتين الأولى حصر الأعداد بشكل كتابى من داخل المستشفيات والثانى عبر التسجيل والحجز فى الموقع الالكترونى.





واشار الي ان الفئات التي تحصل علي اللقاح بالمرحله الاولي، الاطقم الطبيه بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرة إلى أن الأطفال والحوامل ضمن الفئات التي لن تحصل على اللقاح حتى الآن.

وشهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت حرصها على التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث تهدف المذكرة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في مجال لقاحات فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين والمؤسسات الدولية في البلدين لتعزيز التعاون بين الجانبين.





وتابع "مجاهد" أن الوزيرة ناقشت مع السفير الصيني توفير الدفعات المستقبلية للقاح فيروس كورونا المستجد وإرسالها لمصر بشكل عاجل، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمصر أكدت فاعلية اللقاح وفقًا لنتائج التجارب الإكلينيكية التي أُجريت على اللقاح وشاركت بها مصر مع مختلف دول العالم تحت شعار "من أجل الإنسانية".