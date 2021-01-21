هاشتاج القاضية ممكن يتصدر تويتر بعد فوز الأهلي على المقاولون في الدقائق الأخيرة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #القاضية_ممكن بعد فوز الأهلي على فريق المقاولون العرب وأحرز محمد مجدي أفشة هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء على طريقة هدفه في مرمي الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏سهره سعيدة بذكريات مؤلمة للبعض ‎#القاضيه_ممكن" و " خساررة سهرناكم معانا ع الفاضي و حرقنالكم بوستات التحفيل يلا معلش".





وقال أخرون "‏‎#افشه بقي علامه مسجله في القاضيه ممكن" و "‏‎#القاضيه_ممكن الحمدلله مكسب مهم للابطال صاحب القاضيه عمل الصح"





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيف المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .





افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد مجدي افشة.







