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محافظات

جريمة بمحمية جبل علبة.. العثور على بقايا حيوانات وطيور برية محرم صيدها ومهددة بالانقراض

الخميس 21/يناير/2021 - 09:38 م
العثور على بقايا
العثور على بقايا حيوانات وطيور برية محرم صيدها ومهددة
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إبراهيم جادالله

شهدت محمية جبل علبة، جنوب محافظة البحر الأحمر، جريمة بيئية كبيرة، حيث تم رصد بقايا حيوانات برية نادرة وطيور برية محرم صيدها، وكذلك بقايا طلقات صيد داخل أحد الأودية التابعة للبيئة.


وكشفت مصادر بيئية أن هناك صيادين دخلوا المحمية وقاموا باصطياد حيوانات برية وطيور محرم صيدها وقام بذبحها وطهيها وخرجوا دون أن يتم رصدهم.


وأضافت المصادر، أن تلك الجريمة تعد انتهاكا صارخا للبيئة البحرية بالبحر الأحمر، حيث تم رصد بقايا أرانب برية وغزال مصرى نادر ومحرم صيده داخل المحمية، مؤكدا أن يرجح أن يكون مرتكبى تلك الجريمة صيادين من محافظة القاهرة ووصلوا البحر الأحمر وقاموا بعملية الصيد دون أن يراهم أحد أو يتم رصدهم من رجال المحميات.


وانتابت حالة من الغضب اتجاه الواقعة للمهتمين بالبيئة اتجاه تلك الانتهاكات، مؤكدين أن الحياة البحرية والبرية في البحر الأحمر شهدت عدة انتهاكات مختلفة منها نفوق عدد كبير من الكائنات البحرية.


وتجرى محميات البحر الأحمر تحقيقا في الواقعة لمعرفة المتسببن في تلك الكارثة وأخطار الجهات المختصة، حيث أن تلك الكائنات محرم صيدها وهي حيوانات برية نادرة، أظهرت الصور قيام المتسببين في الكارثة لذبح الحيوانات وأكلها بعد صيدها ببنادق خرطوش.

جريمة بمحمية جبل علبة.. العثور على بقايا حيوانات وطيور برية محرم صيدها ومهددة بالانقراض
جريمة بمحمية جبل علبة.. العثور على بقايا حيوانات وطيور برية محرم صيدها ومهددة بالانقراض
جريمة بمحمية جبل علبة.. العثور على بقايا حيوانات وطيور برية محرم صيدها ومهددة بالانقراض
جريمة بمحمية جبل علبة.. العثور على بقايا حيوانات وطيور برية محرم صيدها ومهددة بالانقراض
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