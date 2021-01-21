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أخبار العالم

موقف بايدن من بقاء مدير التحقيقات الفيدرالي في منصبه

الخميس 21/يناير/2021 - 08:04 م
كريستوفر راي
كريستوفر راي
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شيماء مصطفى
أعلنت المتحدثة باسم للبيت الأبيض جين باسكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في إدارته.

وقالت باسكي لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن بايدن يثق بكريستوفر راي ويعتزم الإبقاء عليه في منصبه.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، رفضت الإفصاح أمس الأربعاء، في إفادة صحفية عما إذا كان بايدن يثق في راي أم لا.

وقال مسؤول رفيع في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن راي، لم يكن لديه أي مؤشر على أن بايدن أو فريقه غير راضين عنه، مضيفًا أن "المشاعر المشتركة كانت جميعها إيجابية".

وكان راي هدفا لانتقادات متكررة من الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب رفضه دعمه.

وتسلم راي المنصب في أغسطس 2017 على ألّا يبقى في المنصب لولاية تزيد على عشر سنوات.
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