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أخبار البلد

الفلاحين: سعر توريد قصب السكر لم يزد منذ 3 سنوات

الخميس 21/يناير/2021 - 08:14 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن سعر توريد طن قصب السكر ثابت منذ ٢٠١٨ ، فلم يتحرك عن 720 جنيها ، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذى أمر بتحريك السعر من 620 جنيها ، نظرا لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية.


ونوه " أبو صدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، إلي أن فدان القصب ينتج 40 طنا وبالتالى يتم تحديد تكلفة الفدان ، مشيرا إلي أن تكاليف قصب السكر مرتفعة ، إذ أن زراعته تحتاج إلي الكثير من المياه والأسمدة ولمدة عام .


وأوضح " نقيب الفلاحين " أن قصب السكر من المحاصيل الأساسية ونزرع 375 ألف فدان كلهم فى صعيد مصر  ، مطالبا ان يزيد سعر توريد إلي 800 جنيه هذا الموسم.


وأكد ان 750 جنيها لسعر طن قصب السكر يمكن أن يؤثر على أسعار السكر فى مصر ، مضيفا أن  وجود 60 ألف فدان من زراعات القصب فى قرى الأقصر، يتم توريدها للمصانع وحدها، من بين 320 ألف فدان من زراعات القصب.

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