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رياضة

عماد النحاس بعد هزيمة المقاولون بثلاثية: لا تطمع أمام الأهلي

الخميس 21/يناير/2021 - 08:20 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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عمرو ابوبكر
كشف عماد النحاس المدير الفني بنادي المقاولون العرب، عن سبب فوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة اليوم أمام فريقه بالدوري المصري.

وقال النحاس خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: أبارك للأهلي، كانت مباراة صعبة، وكنا نعاني من 14 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأشكر اللاعبين على المجهود ولكن لدينا أخطاء.

وأكمل: سيناريو المباراة صعب، أنهينا الشوط الأول بتقدمنا على الأهلي، وهناك لاعبون لا يصدقون أنهم تقدموا على الأهلي، فأنت تواجه بطل إفريقيا.

واستمر: الشوط الثاني كان صعبًا، وأعذر اللاعبين على عدم الجاهزية، والمقاولون أكثر فريق تعرض لضغط مباريات، ولم يتم مراعاة الفريق في إفريقيا أو الدوري المصري.

وصرح: نجحنا في الشوط الأول لأنه كان لدينا زيادة عددية في منتصف الملعب، أردت إكمال المباراة بنفس الفكرة، ونزول لويس كان في الهدف الثالث للأهلي، وكنت أحتاج مشاركته مبكرًا.

وأنهى تصريحاته قائلًا: انت تواجه الأهلي لن تطمع في تحقيق مزيد من الأهداف، حاولنا الحفاظ ولكن كانت النتيجة استقبال ثلاثة أهداف.
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