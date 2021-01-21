روشتة لتجنب البطالة بعد التخرج.. خبراء التعليم: عدة عوامل تساعد على تخريج جيل ينافس بسوق العمل.. ويجب ربط الجامعات بمؤسسات الإنتاج بشكل مباشر

_ عوامل تساعد على تخريج جيل ينافس بسوق العمل





_عميد تريبة عين شمس:

يجب ربط الجامعات بمؤسسات الإنتاج بشكل مباشر

_ 40 وظيفة لخريج كليات الزراعة تعرف عليها









كثير من الطلاب يجبرون علي دخول كليات بسبب مجموع الثانوية العامة ولم يفكروا في إيجاد كلية تتيح فرصة عمل له في المستقبل؛ مما أدي إلي وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابا في كليات ليست مطلوبة في سوق العمل؛ لذلك نعرض عليكم آراء خبراء التعليم للتعرف إلى أكثر الكليات احتياجا بسوق العمل.





قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تريبة جامعة عين شمس ان مشكلة التعليم ميراث ثقيل نتج عن ارتباط مفهوم تطوير التعليم في الماضي بزيادة المحتوى وإضافة نتائج البحوث العلمية الحديثة إليها باستمرار مما تسبب في تراكم معرفي هائل لا يعرف الطالب لماذا يدرسه.









وأضاف عميد كلية تربية جامعة عين شمس لـ صدي البلد:" نتذكر عندما يتم التطوير في المناهج كان يتم فيه نقل منهج الكليات للمرحلة الثانوية الذي بدوره ينقل للمرحلة الإعدادية والأخير للمرحلة الابتدائية بقليل من التبسيط وبدأ هذا الوضع في الانحسار التدريجي مع الأخذ بمعايير جودة التعليم منذ العام 2006 ورغم ذلك بدأت مشاكل جديدة تظهر في التعليم نتيجة المتغيرات المجتمعية وتلاشي الحدود الثقافية أو كادت في ظل النظام العالمي الجديد؛ والتي تمثلت في تغيير التركيبة النفسية للطالب واختلاف طموحه وتقبله للعلم الذي أصبح منفرًا أكثر منه جاذبًا بسبب التعليم المنصب على نقل المعارف والتدريب على تجاوز الامتحان بأعلى الدرجات بنظام ابتلاع المعلومات واعادتها كما هي دون ممارسة ولا تطبيق.









وأكد أن الأمر اختلف الآن بعد البدء الحقيقي في علاج المشكلة من جذورها ليس في التعليم فقط بل في مختلف قطاعات الدولة والتي ظهرت بشكل ملموس لاينكره جاحد إذا فنحن على الطريق الصحيح ولكن يتبقى تكاتف جهود كافة الوزارات وربط الجامعات بمؤسسات الإنتاج بشكل مباشر والمطمئن في الأمر أن هناك جهود حثيثة من خلال لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع أطر ومعايير مهمة في وثائق مرجعية مبنية على رصد دقيق للواقع مع الدراسات المقارنة على مستوى العالم وتم بالفعل إصدار عدد كبير من اللوائح الدراسية التي يتحقق فيها الارتباط بالواقع الفعلي ستظهر آثارها في غضون السنوات القادمة.





وأشار إلى أن كلية التربية تسعى إلى تحقيق الجودة فى إعداد المعلم والكوادر التربوية، وإجراء البحوث التربوية والتخصصية، بما يسهم فى تطوير منظومة التعليم وصنع السياسات التربوية كما تسعى الكلية الي إحداث نقلة نوعية فى برامج إعداد معلم مادة التخصص لتلائم متغيرات سوق العمل المصري والعربي بالإضافة إلى ذلك تعمل على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي فى ضوء توجهات المنافسة والارتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية.



وفي ذات السياق قال الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق إن العالم دائما في تطور وتغير تكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.



وأضاف القمري لـ صدى البلد أن الدولة اهتمت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم في الفترة الأخيرة ، وبذلت جهودًا متعددة فى تطوير الجامعات الحكومية المختلفة من خلال خطط مدعومة بتوفير الموارد في إطار خطة الدولة 2030، مشيرا إلى ان استراتيجية الوزارة تسعي لتحقيق العدالة التامة والشفافية ومواكبة سوق العمل والحصول علي خريج قادر على تحديات متطلبات سوق العمل وربط الجامعات بالتوظيف .



وأكد أن التعليم في الفترات السابقة كان يعتمد على مجرد الحصول على شهادات ، أما الآن فقد اختلفت مفاهيم التعليم وأصبح يهتم بما تقدمه الشهادة التي تمنحها الجامعة وقوتها ومدى المهارات التي يكتسبها الطالب خلال فترة وجوده في الجامعة وهل تتوافق مع متطلبات سوق العمل أم لا.



وأوضح أن معايير جودة التعليم تكمن في اهتمامه بإتاحة فرص متكافئة وتوفير التعليم العالي لكل أفراد المجتمع ” القادر وغير القادر ” وهو ما اهتمت به الدولة من خلال التوسع وإتاحة فرص التعليم في الجامعات الحكومية في كل المحافظات ، كما تسعي لتخريج طالب مهيأ لسوق العمل وإكسابه المهارات من خلال المناهج التى تتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة ، وبناء الطالب الرقمي الذى لديه القدرة على التعامل مع التقنيات الرقمية.



ولفت إلى أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل هو كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي لأنه من خلال التكنولوجيا الحديث استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي واكتشاف مواد ذكية جديدة لتعزيز القدرة البشرية في التنبؤ بخصائص المواد وتحديد التراكيب الجديدة المحتملة لهذه المواد والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات من خلال نمذجة وتصميم وتحليل البيانات.





وأشار الي أنه ستكون الأنظمة الذكية للمواد متناهية الصغر أى النانونية قادرة فى المستقبل على توليد المعرفة دون تدخل بشري والتي حققت قفزات مبتكرة في السنوات الأخيرة .

وأوضح أن العلم يسعى دائما إلي تطوير أدوات قائمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصميم مواد جديدة مبتكرة متناهية الصغر يمكن أن تزيد من القدرة التنافسية لأى دوله على المستوى التكنولوجى والمستوى الإقتصادى وبالتحديد إقتصاد المعرفه لذلك المستقبل في كليات الذكاء الاصطناعي بالاضافة الي كليات التجارة بمعني ادق أدارة الاعمال والتسويق الالكتروني والمحاسبة ولابد من تنمية المهارات بشكل مستمر للحصول علي وظيفة في أسرع وقت .



