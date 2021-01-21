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ممدوح غراب: 2021 سيشهد طفرة في جميع قطاعات محافظة الشرقية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:43 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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حمزة شعيب
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن عام 2021 سيشهد طفرة في جميع طرق المحافظة وتوصل الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد من المواطنين، إضافة إلى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرا طبقا لخطة الدولة. 

وتابع محافظ الشرقية خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها بالإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لمحافظة وضعت خطة للتوسع في إقامة محطات المياه لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة، لافتا أن نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة مياه الشرب بأبو كبير  وصلت إلى 98 % مدني والمأخذ 98 % ، خط المياه العكرة 97 %، الأعمال الكهروميكانيكية 98 %. 

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، سيتم الانتهاء من أعمال محطة مياه الشرب بأبو كبير خلال أسبوعين، مضيفا أنها  تعمل بطاقة إنتاجية 34 ألف م3/ في اليوم ، وبتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه ، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا ودخولها الخدمة الفعلية خلال أيام، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة 40 مليون جنيه، تخدم 6 قرى مجاورة.
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