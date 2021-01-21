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رياضة

الأهلي يعتمد «سر التاسعة» والظهور الرسمي غدا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
وجه مجلس إدارة النادي للاهلي ، برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، لإشرافه على الفيلم الوثائقي «سر التاسعة»، الذي قامت إدارة الإعلام بإعداده وإخراجه، ويكشف أسرار الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، الذي قاد الأهلي للعودة من جديد إلى المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة.

كما وجه المجلس الشكر إلى إدارة الإعلام والقائمين عليها في ضوء الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل لإخراج الفيلم الوثائقي، الذي يتضمن رصد جولات فريق الكرة في رحلاته الخارجية والمعسكرات الداخلية ورحلات الطيران ومحاضرات المدربين قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى أحاديث اللاعبين عقب كل المباريات، وأيضا تفاصيل يكشفها اللاعبون للمرة الأولى عن كواليس التتويج بالبطولة الإفريقية. ويكشف الفيلم عن العديد من الأسرار والمحطات الصعبة على مدار مشوار البطولة، سواء في أدوارها التمهيدية مرورًا بمرحلة المجموعات وصولًا إلى المراحل النهائية.


إضافة إلى إزاحة الستار للمرة الأولى عن بعض المشاهد الخاصة باستعدادات الفريق للمباراة النهائية التي شهدت التتويج باللقب. 


يذكر أن فيلم «سر التاسعة» سيتم عرضه في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على صفحات النادي الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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