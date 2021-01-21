تنمية الصناعات اليدوية للسيدات.. أول تصريحات لمقررة «قومي المرأة» في كفر الشيخ

تتوجه الدكتورة أماني شاكر ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للمرأة المصرية في شتى المجالات، مشيرة إلى أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تقدمًا بناءً ملحوظًا وإيجابيًا في ملف دعم وتمكين المرأة.





كما تتقدم "شاكر"، بالشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة على ثقتها الغالية وتكليفها بأعمال مقرر فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها مع زملائها بفرع المجلس للنهوض بشأن المرأة في محافظة كفر الشيخ.





وقالت، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، إنها تلقت التهنئة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بتوليها مهام مقرر فرع المجلس بالمحافظة، مؤكدة أن المحافظ ورئيس الجامعة أكدا لها تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع فرع المجلس من أجل دعم والنهوض بشأن المرأة في كافة المجالات.





وأضافت "شاكر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها سوف تسعى إلى مساعدة السيدات والفتيات من خلال تنمية مهاراتهن في الصناعات الحرفية اليدوية التي تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بإقامة دورات تدريبية مجانية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتدريب على إتقان هذه الحرف، التي قد تكون نواة لإقامة مشروع صغير يُدر دخلًا لربة المنزل، فضلًا عن تفعيل كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمجلس.



