تعليق ناري من تامر أمين على لقاء الأهلى والمقاولون

قال الإعلامي تامر أمين، إن فريق النادي الأهلى قدم مباراة من شوط واحد فقط اليوم أمام المقاولون العرب، موضحًا أن الأهلى تلقى هدفين فى الشوط الأول، لكن فى الشوط الثانى احرز ثلاثة أهداف.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن " الواد افشة ده غريب يا جدع.. ينام ينام وبعد كده يضرب".





ولفت إلى أن لاعبي الأهلى فى الشوط الأول كانوا يلعبون بـ طريقة ناعمة، ولكن فى الشوط الثانى حقق المكسب.





وأشار إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي انفعل اليوم على اللاعبين، مؤكدًا " المدرب قال كده بعد اللقاء".





وأوضح أنه كان يشاهد اللقاء، وكان لديه ثقة كبيرة فى الفوز فى الشوط الثاني.