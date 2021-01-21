ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق ناري من تامر أمين على لقاء الأهلى والمقاولون

الخميس 21/يناير/2021 - 08:47 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن فريق النادي الأهلى قدم مباراة من شوط واحد فقط اليوم أمام المقاولون العرب، موضحًا أن الأهلى تلقى هدفين فى الشوط الأول، لكن فى الشوط الثانى احرز ثلاثة أهداف.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن " الواد افشة ده غريب يا جدع.. ينام ينام وبعد كده يضرب".

ولفت إلى أن لاعبي الأهلى فى الشوط الأول كانوا يلعبون بـ طريقة ناعمة، ولكن فى الشوط الثانى حقق المكسب.

وأشار إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي انفعل اليوم على اللاعبين، مؤكدًا " المدرب قال كده بعد اللقاء".

وأوضح أنه كان يشاهد اللقاء، وكان لديه ثقة كبيرة فى الفوز فى الشوط الثاني. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر أمين عن مصابي الاهلي: كده مش هينفع وفي النهائي مش هنلاقي حد يلعب

حمدي فتحي: شعرت أننا سنفقد المباراة بعد ضياع فرصة الشحات.. فيديو

تامر أمين عن فوز الأهلي بدوري الأبطال: أحلى نجمة دوقتها .. فيديو

موسيماني: كورونا سبب التعادل مع دجلة .. وهذا عيب لاعبي الأهلي

أخبار الأهلي| تعافي أفشة من كورونا ..موليكا يغازل الجماهير الحمراء.. دجلة يفسد فرحة الفريق

قمصان: سعداء برباعية الإنتاج.. والأهلي حقق الفارق في الشوط الثاني

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة: شرط وحيد للتعافي من كورونا وإنهاء العزل

تعليق ناري من تامر أمين على لقاء الأهلى والمقاولون

ثبّت مسنة في بيتها وواقعها جنسيًا وسرق أموالها| إحالة بلطجي العمرانية للجنايات

عوض تاج الدين: إجازة نصف العام خففت من إصابات كورونا

مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة في حادث على صحراوي بني سويف

رسمياً.. بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي بالدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة