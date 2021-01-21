رغم تخفيه بسبب شذوذه.. مؤسس مشروع لينكولن يطلق حملة للسخرية من وداع ترامب

تظل مذكرة وداع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخليفته الحالي جو بايدن، والتي تركت في المكتب البيضاوي عندما غادر الرئيس المنتهية ولايته واشنطن قبل تنصيبه الأربعاء الماضي، في طي السرية.





ولكن ما بين إعداد قائمة سوداء للمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة والاعتراف بتقديم وظائف لممارسة الجنس، أطلق مؤسس "مشروع لينكولن" - المعارضين لـ ترامب - بالتغريد للسخرية من الرئيس المنتهية ولايته.





وقامت مجموعة الحملات الانتخابية المناهضة لترامب، مشروع لينكولن، بالسخرية من رسالة وداع الرئيس المنتهية ولايته لخليفته الديمقراطي جو بايدن.





وغردت لجنة العمل السياسي الثرية بالمحاكاة الساخرة، الاربعاء، حيث أدى بايدن اليمين في حفل افتراضي في واشنطن العاصمة المهجورة، محاطًا بـ 25000 جندي ومساحات من الزجاج المضاد للرصاص.





رسالة فراق ترامب إلى بايدن، التي تُركت على مكتب المكتب البيضاوي قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة إلى سلالات طريقي لفرانك سيناترا ، تظل سرية.





وأثبتت الشائعات القائلة بأن ترامب سيصدر عفوًا وقائيًا عن نفسه وأفراد أسرته قبل مغادرته منصبه، أنه لا أساس لها من الصحة، كما روجت الآمال في أن يعفو عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ومدير كالة الأمن القومي إدوارد سنودن.

وكشف ستيوارت ستيفنز، مستشار مشروع لينكولن، قبل أسبوعين أن لجنة مكافحة الفساد كانت تجمع قائمة سوداء لمسؤولي إدارة ترامب.





وحاول ويفر أن يشرح سلوكه؛ نتيجة عدم قدرته على الظهور كواحد من الشواذ أمام زوجته وطفليه.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف المؤسس المشارك لمشروع لينكولن، جون ويفر، بإرسال رسائل غير لائقة إلى الرجال، وعرض عليهم وظائف مقابل ممارسة الجنس.