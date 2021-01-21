ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم تخفيه بسبب شذوذه.. مؤسس مشروع لينكولن يطلق حملة للسخرية من وداع ترامب

الخميس 21/يناير/2021 - 08:49 م
تظل مذكرة وداع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخليفته الحالي جو بايدن، والتي تركت في المكتب البيضاوي عندما غادر الرئيس المنتهية ولايته واشنطن قبل تنصيبه الأربعاء الماضي، في طي السرية.

ولكن ما بين إعداد قائمة سوداء للمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة والاعتراف بتقديم وظائف لممارسة الجنس، أطلق مؤسس "مشروع لينكولن" - المعارضين لـ ترامب - بالتغريد للسخرية من الرئيس المنتهية ولايته.

وقامت مجموعة الحملات الانتخابية المناهضة لترامب، مشروع لينكولن، بالسخرية من رسالة وداع الرئيس المنتهية ولايته لخليفته الديمقراطي جو بايدن.

وغردت لجنة العمل السياسي الثرية بالمحاكاة الساخرة، الاربعاء، حيث أدى بايدن اليمين في حفل افتراضي في واشنطن العاصمة المهجورة، محاطًا بـ 25000 جندي ومساحات من الزجاج المضاد للرصاص.

رسالة فراق ترامب إلى بايدن، التي تُركت على مكتب المكتب البيضاوي قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة إلى سلالات طريقي لفرانك سيناترا ، تظل سرية.

وأثبتت الشائعات القائلة بأن ترامب سيصدر عفوًا وقائيًا عن نفسه وأفراد أسرته قبل مغادرته منصبه، أنه لا أساس لها من الصحة، كما روجت الآمال في أن يعفو عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ومدير كالة الأمن القومي إدوارد سنودن.

وكشف ستيوارت ستيفنز، مستشار مشروع لينكولن، قبل أسبوعين أن لجنة مكافحة الفساد كانت تجمع قائمة سوداء لمسؤولي إدارة ترامب.
وفي الأسبوع الماضي، اعترف المؤسس المشارك لمشروع لينكولن، جون ويفر، بإرسال رسائل غير لائقة إلى الرجال، وعرض عليهم وظائف مقابل ممارسة الجنس. 

وحاول ويفر أن يشرح سلوكه؛ نتيجة عدم قدرته على الظهور كواحد من الشواذ أمام زوجته وطفليه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول رد من أمريكا بعد رفض بريطانيا تسليم مؤسس ويكيليكس

بلا كمامة.. مؤيدو ترامب يتظاهرون بشوارع واشنطن.. فيديو

حقيبة خطيرة بحوزته وبيلوسي لن تمنعه.. هل يشن ترامب هجوما نوويا خلال أيام؟

21 طلقة وفرقة عسكرية.. مراسم رسمية لمغادرة ترامب البيت الأبيض

68 % من الشعب الأمريكي يرفضون العفو عن ترامب

من بين 100 أمر عفو جديد .. ترامب لا يخطط للعفو عن مؤسس ويكيليكس

ترشيحاتنا

أطلب تدخل الأعلى للإعلام| تامر أمين يحذر المواطنين من جريمة نصب في البرامج

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

قطع اتصاله وأغلق الهاتف.. هل هرب زاهي حواس من مناظرة أحمد كريمة

عقوبة رادعة .. ماذا حدث مؤخرًا في واقعة تورتة الجزيرة

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

ضعي الحلبة على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة