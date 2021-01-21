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قطع اتصاله وأغلق الهاتف.. هل هرب زاهي حواس من مناظرة أحمد كريمة

الخميس 21/يناير/2021 - 08:58 م
زاهي حواس وأحمد كريمة
زاهي حواس وأحمد كريمة
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حمزة شعيب
عقد الإعلامي محمد موسى، مناظرة على الهواء خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بين الدكتور زاهى حواس، خبير الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بسبب فتوى الأخير بتحريم استخراج وعرض مومياوات المصريين القدماء فى المتاحف.

وقال الدكتور زاهى حواس خلال مداخلته الهاتفية: "نحن لا ننبش القبور نحن علماء نحاول استخراج التوابيت لترميمها، ونحافظ عليها من التحلل، فنحن نعيد أمجاد هؤلاء العظماء، ولن نعرض المومياوات بطريقة مثيرة". 

ودعا الدكتور زاهى حواس، الدكتور أحمد كريمة، إلى عدم إقحام فتاوى الدين في الآثار، لافتا أن المومياوات مغطاه تماما وبجانبها كل ممتلكات الملك، مضيفا: لن أدخل في جدال بشأن تحريم عرض المومياوات لأنها لا تنطبق على هذه الحالة، مؤكدا أن مشاهدة المومياوات يتم عرضها بطريقة علمية سليمة.

وقطع  الدكتور زاهى حواس اتصاله رافضا استكمال المناظرة أمام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلا: إن الباحثين الأكثر حرصا على تاريخ هذا البلد وآثاره.
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