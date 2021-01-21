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أخبار العالم

عاجل.. انفجار يهز أرجاء ملعب في لبنان

الخميس 21/يناير/2021 - 08:55 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
سمع منذ قليل، انفجار في أحد الملاعب اللبنانية، حيث ألقى مجهول قنبلة صوتية في ملعب بمنطقة محرم بطرابلس، ثم فر إلى جهة مجهولة.

وعلي الفور، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في هذا التفجير،  بحسب وسائل الإعلام اللبنانية.

وكانت منطقة القصر الحدودية بلبنان شهدت في الساعات الأولي من صباح السبت الماضي، انفجارًا هائلا في محطة وقود هز أرجاء المنطقة. 

وأظهر مقطع الفيديو المنشور عن الحادث انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد لألسنة النيران في المحطة حيث تسببت في هلع وفزع بين أبناء المنطقة. 

وبحسب موقع لبنان 24 ، فقد تم استدعاء سيارات الإسعاف والدفاع المدني اللذين حضرا إلى مكان الحادث من أجل  إخماد الحريق ونقل المصابين.
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