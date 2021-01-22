في نص ساعة.. دراسة تكشف عن تمرين رياضي ترفيهي ينسف الدهون

الدهون الحشوية، هذا النوع من دهون البطن لا يقتصر على أولئك الذين يعانون من القليل من الوزن الزائد، يمكن لأي شخص أن يكون في خطر بسببها، ومع ذلك قد يساعدك الانخراط في رياضة ترفيهية على فقدانها.
يمكن أن تخفي المعدة المسطحة الكثير من الدهون الحشوية، ولكن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن احتمالية وجود الكثير من الأشياء لديك مرتفعة.
أكد WebMD وجود صلة بين المستويات المرتفعة من الدهون الحشوية وأمراض القلب والزهايمر والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول.
يشتبه الباحثون في أن الدهون الحشوية تفرز هرمونًا يزيد الالتهاب في الجسم، ومفتاح التخلص من دهون البطن هو "الاستمرار في الحركة".
كما يعتبر التزلج على الجليد تمرينًا ؛ في الواقع ، يصفه LiveStrong بأنه نشاط للقلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي القيام بمثل هذا النشاط إلى "حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية".
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وذلك لأن التزلج على الجليد يتطلب من مرتديها "التحرك باستمرار على مدى فترة من الزمن".
قال LiveStrong إنه كلما زاد حجمك ، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها عند ممارسة رياضة التزلج على الجليد.
ومع ذلك، لكي يكون التزلج على الجليد تمرينًا فعالًا ، يجب أن تستمر كل جلسة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
يوافق WebMD على أن الناس بحاجة إلى استهداف 30 دقيقة من النشاط كل يوم، سيضمن ذلك تجاوزك للهدف الأسبوعي وهو 150 دقيقة على الأقل التي قدمتها NHS.