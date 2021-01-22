في نص ساعة.. دراسة تكشف عن تمرين رياضي ترفيهي ينسف الدهون

يشتبه الباحثون في أن الدهون الحشوية تفرز هرمونًا يزيد الالتهاب في الجسم، و مفتاح التخلص من دهون البطن هو "الاستمرار في الحركة".





كما يعتبر التزلج على الجليد تمرينًا ؛ في الواقع ، يصفه LiveStrong بأنه نشاط للقلب والأوعية الدموية، و يمكن أن يؤدي القيام بمثل هذا النشاط إلى "حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية".





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وذلك لأن التزلج على الجليد يتطلب من مرتديها "التحرك باستمرار على مدى فترة من الزمن".