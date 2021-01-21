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فن

بهذه الكلمات.. سارة الشامي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها

الخميس 21/يناير/2021 - 09:53 م
سارة وياسمين
سارة وياسمين
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محمد بدران
هنأت الفنانة سارة الشامي النجمة ياسمين صبرى بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لها بصحبة ياسمين عبر خاصية ستورى على حسابها على "إنستجرام". 

وكتبت سارة الشامي علي الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد ياسمينا".

يصادف اليوم الـ 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، التي أتمت عامها الـ 33، وتحرص الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز عن جمالها وأناقتها.

وتفضل الفنانة ياسمين صبري، ارتداء الملابس الكاجوال، والفساتين المميزة التي تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الزاهية مثل الأبيض والأحمر الذى يتناسب معها.

وتميل ياسمين صبري، إلى ترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك والماسكرا التي تبرز جمال عيونها.

وتحرص على اختيار الأكسسوارات الملفتة باللون الذهبي والفضي الذى يبرز جمال ظهورها.
بهذه الكلمات.. سارة الشامي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها
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