وزير الرياضة يشهد مباراة البرازيل والمجر في بطولة العالم لليد





كما حضر اللقاء السفير البرازيلي H.E.Antonio de Aguiar patriota والسيدة حرمه Mrs . Tania Cooper patriota ، وسفير دولة المجر H.E. Andras Kovacs وابنه Bence Kovacs .





وتغلب المنتخب المجري على نظيره البرازيلي بنتيجة 29-23 في المجموعة الأولي والتي انطلقت في الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 .





وقبيل حضوره المباراه ، تابع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد ، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتنظيمية بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة .





ويأتي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمباراة ضمن متابعاته اليومية لأحداث وفعاليات بطولة العالم لليد مصر 2021 ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير الجاري ، بمشاركة 32 منتخب .





يذكر أن منتخب البرازيل والمجر يقعان بالمجموعة الأولى والتي تضم أسبانيا وألمانيا وبولندا واراجواي .

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، مباراة منتخب البرازيل والمجر ضمن منافسات الدور الرئيسي المجموعة الأولي ، بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة .