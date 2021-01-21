عدلي القيعي: الأهلي حصل على جزء من حقه بعد تخفيض عقوبة الشناوي

قال عدلي القيعي مستشار رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي إن ناديه حصل على جزء من حقه بتخفيف عقوبة الحارس محمد الشناوي من الإيقاف 4 مباريات إلي مباراة واحدة مشددًا على أن الأحمر ألغى له الحكم هدفا صحيحًا أمام البنك الأهلي.





وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيًا الأحد الماضي في مباراة شهدت إلغاء هدف للنادي الأحمر واعتراضات أدت إلي إيقاف محمد الشناوي حارس النادي الأحمر 4 مباريات.





وأضاف القيعي لقناة الأهلي " اتحاد الكرة صوب توصية حولها بتسرع إلي قرار دون الاستماع إلي لجنة الحكام".





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء تخفيض عقوبة الشناوي مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ الف جنيه بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.





وتساءل القيعي " لماذا يغضب البعض من تصويب قرار متسرع يعيد جزءًا من الحق إلي الأهلي وليس حقه كله؟ فنتيجة مباراة البنك الأهلي انتهت بالتعادل والغى الحكم هدفًا صحيحًا لأيمن أشرف".





وأردف " عقوبة محمود وادي مهاجم بيراميدز تم تخفيفها أيضًا ولم يتحدث أحد بعد تقليص عقوبته من 8 مباريات إلى 4 ولحاقه بمباراة الأهلي ".





وعلق القيعي على بيان الزمالك حول قضية الشناوي "نحن طالبنا بما جاء في البيان وندعم هذه الطلبات، نحن لم نطلب إلا العدل ".





وأصدر الزمالك بيانًا عقب قرار تخفيف عقوبة محمد الشناوي طالب فيه اللجنة الثلاثية بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها.



