مونديال اليد .. المنتخب المجري يفوز على البرازيل في الدور الرئيسي

تغلب المنتخب المجري
على نظيره البرازيلي بنتيجة 29-23 في
المجموعة الأولي والتي انطلقت في الصالة
الرياضية بالعاصمة الإدارية ، ضمن منافسات
الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 .
وجاءت نتيجة الشوط
الأول 16- 11 وشهد حماس وندية من كلا
المنتخبين إلا أن حارس المنتخب المجري كان له الكلمة الأولى في صد أكثر من 40 في
المائة من هجمات البرازيل .
وفي الشوط الثاني رفض
المنتخب المجري التفريط في أي نقطة رغم محاولات راقصي السامبا واجتهاده لينتهي
اللقاء بنتيجة 29-23 ويعلن الحكم فوز المنتخب المجري .
واختتم منتخب المجر
الدور التمهيدي بالفوز 29-28 على حساب ألمانيا لتشتعل المجموعة الأولى من مجموعات
الدور الرئيسي .
وتأهلت منتخبات المجر
وألمانيا وأوروجواي من المجموعة الأولى بجانب منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل
من المجموعة الثانية .
وصعد منخب المجر للدور
الرئيسي وفي حوذته 4 نقاط ، فيما يمتلك نظيره البرازيلي نقطة واحدة ، إسبانيا 3 نقاط ، ألمانيا 2 نقطة ، بولندا 2
نقطة .
وانطلقت منافسات الدور
الرئيسي بالمجموعة الثالثة و الرابعة بمونديال كرة اليد أمس ، حيث تضم المجموعة الثالثة كل من فرنسا
والنرويج و البرتغال وسويسرا و أيسلندا و الجزائر .
وشهدت المواجهات فوز
سويسرا على ايسلندا 20/18 ، وفوز فرنسا
على الجزائر 29/26 ،فوز النرويج على البرتغال 29/ 28 .
فيما تضم مجموعة الرابعة مجموعة مصر كل من
السويد والاتحاد الروسي و بيلاروسيا وسلوفنيا ومقدونيا .
وشهد اليوم الأول من
الدور الرئيسي فوز مصر على الاتحاد الروسي 28/23 ، في مباراة كبيرة للفراعنة،
وتعادل منتخب بيلاروسيا مع السويد 26/26 ،
وفاز منتخب سلوفينيا، على نظيره مقدونيا الشمالية، بنتيجة 31 – 21 .