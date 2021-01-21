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رياضة

مونديال اليد .. المنتخب المجري يفوز على البرازيل في الدور الرئيسي

الخميس 21/يناير/2021 - 08:58 م
صدى البلد
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تغلب المنتخب المجري على نظيره البرازيلي بنتيجة 29-23  في المجموعة الأولي والتي انطلقت  في الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، ضمن منافسات  الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021  .

 

وجاءت نتيجة الشوط الأول 16- 11 وشهد حماس وندية  من كلا المنتخبين إلا أن حارس المنتخب المجري كان له الكلمة الأولى في صد أكثر من 40 في المائة من هجمات البرازيل .

 

وفي الشوط الثاني رفض المنتخب المجري التفريط في أي نقطة رغم محاولات راقصي السامبا واجتهاده لينتهي اللقاء بنتيجة 29-23 ويعلن الحكم فوز المنتخب المجري .

 

واختتم منتخب المجر الدور التمهيدي بالفوز 29-28 على حساب ألمانيا لتشتعل المجموعة الأولى من مجموعات الدور الرئيسي .

وتأهلت منتخبات المجر وألمانيا وأوروجواي من المجموعة الأولى بجانب منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل من المجموعة الثانية .

وصعد منخب المجر للدور الرئيسي وفي حوذته 4 نقاط ، فيما يمتلك نظيره البرازيلي نقطة واحدة  ، إسبانيا 3 نقاط ، ألمانيا 2 نقطة ، بولندا 2 نقطة .

 

وانطلقت منافسات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة و الرابعة بمونديال كرة اليد أمس  ، حيث تضم المجموعة الثالثة كل من فرنسا والنرويج و البرتغال وسويسرا و أيسلندا و الجزائر .

 

وشهدت المواجهات فوز سويسرا  على ايسلندا 20/18 ، وفوز فرنسا على الجزائر 29/26 ،فوز النرويج على البرتغال 29/ 28 .

 

 فيما تضم مجموعة الرابعة مجموعة مصر كل من السويد والاتحاد الروسي و بيلاروسيا وسلوفنيا ومقدونيا .

 

وشهد اليوم الأول من الدور الرئيسي فوز مصر على الاتحاد الروسي 28/23 ، في مباراة كبيرة للفراعنة، وتعادل منتخب بيلاروسيا مع السويد 26/26  ، وفاز منتخب سلوفينيا، على نظيره مقدونيا الشمالية، بنتيجة 31 – 21 .


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