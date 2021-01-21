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محافظات

خامس أكبر عجلة في العالم.. عين القاهرة سترى العاصمة من كل الاتجاهات وحجز التذاكر إلكترونيا

الخميس 21/يناير/2021 - 09:17 م
عين القاهرة
عين القاهرة
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عبد العزيز جمال

قال أحمد متولى رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة أكبر عجلة دوارة في إفريقيا، إن المشروع يأتي بالتزامن مع رؤية مصر 2030 وسيتم الانتهاء من المشروع وتشغيله بحلول 2022.

وأكد متولي لـ صدى البلد ، إن المشروع بتكلفة 500 مليون جنيه ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع مساحة إجمالية بينما يتم انشاء العجلة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وقال  إن المشروع  يستهدف 2.5 مليون زائر سنويا، كما سيوفر المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وتسمح  العجلة للزائرين برؤية مشاهد القاهرة لمسافة 50 كيلومترا في كل الاتجاهات، كما يضم 48 كابينة وسعة 8 زائرين لكل كابينة، مشيرا إلى أنه سيتم حجز التذاكر إلكترونيا.

ووضع  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ووزير السياحة والآثار، حجر أساس أكبر عجلة دوارة فى أفريقيا "عين القاهرة"، اليوم والتى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لتكون مقصدا سياحيا وأيقونة للقاهرة بجانب برج القاهرة.


خامس أكبر عجلة في العالم.. عين القاهرة سترى العاصمة من كل الاتجاهات وحجز التذاكر إلكترونيا
خامس أكبر عجلة في العالم.. عين القاهرة سترى العاصمة من كل الاتجاهات وحجز التذاكر إلكترونيا
خامس أكبر عجلة في العالم.. عين القاهرة سترى العاصمة من كل الاتجاهات وحجز التذاكر إلكترونيا
خامس أكبر عجلة في العالم.. عين القاهرة سترى العاصمة من كل الاتجاهات وحجز التذاكر إلكترونيا
خامس أكبر عجلة في العالم.. عين القاهرة سترى العاصمة من كل الاتجاهات وحجز التذاكر إلكترونيا
خامس أكبر عجلة في العالم.. عين القاهرة سترى العاصمة من كل الاتجاهات وحجز التذاكر إلكترونيا
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