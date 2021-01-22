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محافظات

هتشوف العجب من مكان واحد.. خالد عبد العال لـ صدى البلد: "كايرو أي" معلمًا للقاهرة الحديثة

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:02 ص
محافظ القاهرة لـ
محافظ القاهرة لـ صدى البلد: كايرو أي معلمًا للقاهرة الحديثة
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عبد العزيز جمال
وضع  وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حجر أساس أكبر عجلة دوارة فى أفريقيا "عين القاهرة" اليوم، التى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لتكون مقصدا سياحيا وأيقونة للقاهرة بجانب برج القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة لـ صدى البلد ، أن عين القاهرة هى أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية على ارتفاع 120 مترا ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022 الذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.

ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمزا حضاريا يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية، وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وتقع عين القاهرة على ضفاف نهر النيل فى قلب العاصمة، على مقربة من كل المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

المشروع يأتى مع خطة التطوير الشاملة ومن يستقل العجلة بعد الإنشاء سيرى جمال وسحر العاصمة بمواقعها التراثية والآثرية والحديثة وكذلك أهرامات الجيزة ليقوم برحلة بين الماضي والحاضر من مكان واحد حيث إن المشروع يأتى بالتزامن مع رؤية مصر 2030 وسيتم الانتهاء من المشروع وتشغيله بحلول 2022.

المشروع بتكلفة 500 مليون جنيه ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع مساحة إجمالية بينما يتم انشاء العجلة على مساحة 5 آلاف متر مربع،  ويستهدف 2.5 مليون زائر سنويا، كما سيوفر المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وتم وضع دراسة لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة من خلال توفير وسائل نقل مختلفة للوصول للمشروع منها النقل النهري والتاكسي النهري وحافلات عين القاهرة للنقر الحر وتخصيص ساحة انتظار للسيارات تسع 500 سيارة فوق الأرض على ارتفاع طابقين.

العجلة تسمح للزائرين برؤية مشاهد القاهرة لمسافة 50 كيلومترا في كل الاتجاهات، كما يضم 48 كابينة وسعة 8 زائرين لكل كابينة، مشيرا إلى أنه سيتم حجز التذاكر إلكترونيا، فضلا عن اتاحة الوسائط المتعددة في كل كابينة خلال الرحلة لاثراء الرحلة بمعلومات عن معالم القاهرة الأثرية والتراثية.
هتشوف العجب من مكان واحد.. خالد عبد العال لـ صدى البلد: "كايرو أي" معلمًا للقاهرة الحديثة
هتشوف العجب من مكان واحد.. خالد عبد العال لـ صدى البلد: "كايرو أي" معلمًا للقاهرة الحديثة
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