مباراة من شوط واحد.. تامر أمين يكشف سبب فوز الأهلي اليوم أمام المقاولون

قال الإعلامي تامر أمين، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لأول مرة ينفعل على لاعبي الأهلي، منذ أن جاء للفريق من جنوب أفريقيا، وهو ما جعل الجميع يلتزم ويقدم شوطا ثانيا مميزا.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن " مدرب الأهلى عمل الواجب مع الفريق فى الاستراحة بين الشوطين".





وأقسم تامر أمين خلال تقديمه البرنامج قائلا: " انا كنت باكل بين الشوطين و وكنت عارف أن الأهلى هيكسب مش هيتعادل"، وأكد " انا مبسوط أن الحكم لغى ضربة الجزاء عشان محدش يقول الأهلى رجع بضربة جزاء".





وأكد أن فريق النادي الأهلي قدم مباراة من شوط واحد فقط اليوم أمام المقاولون العرب، موضحًا أن الأهلي تلقى هدفين فى الشوط الأول، لكن فى الشوط الثانى احرز ثلاثة أهداف معلٌا " الواد افشة ده غريب يا جدع.. ينام ينام وبعد كده يضرب".





ولفت إلى أن لاعبي الأهلى فى الشوط الأول كانوا يلعبون بـ طريقة ناعمة، ولكن فى الشوط الثانى حققوا المكسب.



